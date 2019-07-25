Firari şüpheli kovalamaca sonunda yakalandı

Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri durumundan şüphelendiği Yunus C'yi takibe aldı.

Polisi fark edip kaçan Yunus C, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesince "Hırsızlık" suçundan hakkında 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliğince "Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık", Bursa Sulh Ceza Mahkemesince "Mala zarar verme", Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesince "Bilişim sistemlerini kullanılması suretiyle hırsızlık", İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesince "Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından arandığını belirledi.

Zanlının ayrıca, aralarında uyuşturucu madde ticareti yapmak ile asayiş konularında 28 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.