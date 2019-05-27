27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0816
  • 6,8236
  • 251.595
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde yaralanan askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan askerin şehit olduğunu duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve yoğun bakımda tedavisine devam edilen bir askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.

Yangında can pazarı! Önce çocuklarını attı sonra kendi atladı...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AP seçimlerinde göçmen karşıtı aşırı sağcı partiler kazandı

AP seçimlerinde göçmen karşıtı aşırı sağcı partiler kazandı

Üsküdar'da polis ekiplerine ateş açıldı

Üsküdar'da polis ekiplerine ateş açıldı

Denizli'de otomobilin çarptığı şehit babası hayatını kaybetti

Denizli'de otomobilin çarptığı şehit babası hayatını kaybetti

İngiltere'de iktidar partisine AP seçimlerinde hezimet

İngiltere'de iktidar partisine AP seçimlerinde hezimet

2 Haziran’da yenilenecek olan seçimler öncesi AK Parti’ye katıldılar

2 Haziran’da yenilenecek olan seçimler öncesi AK Parti’ye katıldılar

Bakan Dönmez hayalini açıkladı

Bakan Dönmez hayalini açıkladı

Türkiye düşmanı Wilders'a AP seçimlerinde büyük hezimet

Türkiye düşmanı Wilders'a AP seçimlerinde büyük hezimet

Giriş ve çıkışlar abluka altına alındı! Bin polisle dev operasyon

Giriş ve çıkışlar abluka altına alındı! Bin polisle dev operasyon
 

POPÜLER HABERLER

Esenler’de CHP´li İmamoğlu’na PKK tepkisi

Esenler’de CHP´li İmamoğlu’na PKK tepkisi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

'Altın Palmiye' ödülünün sahibi belli oldu

'Altın Palmiye' ödülünün sahibi belli oldu

Hastalıklara karşı koruyor! İşte muvizevi besin

Hastalıklara karşı koruyor! İşte muvizevi besin

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA