İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2026 Cumartesi / 22 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fırtına Çanakkale'de deniz ulaşımını vurdu: Boğaz kapandı, seferler iptal
Güncel

Fırtına Çanakkale'de deniz ulaşımını vurdu: Boğaz kapandı, seferler iptal

Çanakkale Boğazı, fırtına nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri, Gökçeada ilçesinde ise bazı feribot seferleri iptal edildi.

IHA10 Ocak 2026 Cumartesi 14:05 - Güncelleme:
Fırtına Çanakkale'de deniz ulaşımını vurdu: Boğaz kapandı, seferler iptal
ABONE OL

Meteorolojinin dün Çanakkale için yaptığı fırtına uyarısında güney ve batı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde saatte 50-75 kilometreyi, yer yer kuvvetli fırtınanın ise saatte 80-90 kilometreyi bulacağı yer aldı. Çanakkale Boğazı'nda fırtınanın ve kuvvetli rüzgarın etkisinin göstermesiyle birlikte kuzey ve güney yönden gemi trafiğine geçici olarak saat 12.45 sıralarında kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

ADA FERİBOT SEFERLERİNDE FIRTINA ENGELİ

Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planan tüm seferler, Kabatepe-Gökçeada hattında ise bazı tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, bugün Geyikli-Bozcaada hattında yapılacak tüm planlı feribot seferleri iptal edilirken, Kabatepe'den Gökçeada'ya 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 15.00 ve 19.00 saatlerinde yapılacak seferler iptal edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna hedeflerine peş peşe saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.