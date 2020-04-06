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Fırtına uçağı ters çevirdi

Bugün Marmara bölgesinde etkili olan fırtına, Çorlu Havalimanı'nda bir eğitim uçağının takla atmasına neden oldu.

06 Nisan 2020 Pazartesi 21:08 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 21:08
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Saatteki hızı 50 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle Çorlu Havalimanı’nda taksi yapan TC-UGG tescilli Evaktor Sportstar RTC tipi iki kişilik uçak, takla attı. Top Air Flight Academy’e ait eğitim uçağında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Takla atan uçaktaki pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çorlu Havalimanı, yoğun olarak uçuş okulları tarafından eğitim amaçlı kullanılıyor. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle uçuş okullarındaki eğitim bir süreliğine durduruldu.

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