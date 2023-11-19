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Güncel

Fırtına ve sağanak yağıştan dolayı okullar tatil edildi

Zonguldak'ta etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

AA19 Kasım 2023 Pazar 15:52 - Güncelleme:
Fırtına ve sağanak yağıştan dolayı okullar tatil edildi
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

HEYELAN NEDENİYLE BAZI YOLLAR KAPANDI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bir diğer paylaşımda, heyelanlar nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Karadeniz Ereğli kara yolunda meydana heyelanlar nedeniyle, Terzi köyü mevkisinden Zonguldak yönüne, karayolları bakımevinden her iki yöne, Şehitlik mevkisinden il merkezi yönüne kara yolunun çift taraflı trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

Karayolu ekiplerinin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

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