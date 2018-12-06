Bakırköy'de tır üst geçide takıldı, dorse yola devrildi

Bakırköy sahil yolu Yeşilköy istikametinde giden bir tır 4 metrelik yüksekliği hesap edemeyip dorsesini üst geçide taktı. Tırın dorsesi yan devrilirken tır ise 20 metre sonra durabildi. Bölgede yoğun trafik oluşurken trafik akışı tek şerit olarak polis ekiplerinin kontrolünde sağlanıyor. Olay yerine gelen çekici dorsenin kaldırılması için çalışmalarına başladı.