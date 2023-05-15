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Fondaş şirketlerden algı oyunları: Seçmeni aldatmaya kalkıştılar

Fondaş şirketler 14 mayıs seçimi öncesi yanlı anket sonuçları yayınlayarak, algı operasyonları yapmaya çalıştı. Fondaş medyanın 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptıkları algı çalışmalarında seçmeni yönlendirmeyi hedeflediler. Yayınladıkları yanlı anket sonuçlarında, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi önde bitireceğini ön görmüşlerdi.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 12:30 - Güncelleme:
Fondaş şirketlerden algı oyunları: Seçmeni aldatmaya kalkıştılar
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Türkiye, son yılların en kritik seçimlerinden olan cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. 14 Mayıs seçimleri tarihin en çok katılım sağlanan seçimlerinden biri olurken sandıkların kapanmasıyla birlikte oy oranları gelmeye başladı.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan edinilen son verilere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan %49,42 Kemal Kılıçdaroğlu %44,95 Sinan Oğan %5,2 Muharrem İnce %0,44 oy oranına sahip oldu.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine yaklaşırken MetroPOLL, ALF, AREA, AR-G, PİAR ve Yöneylem araştırma şirketleri seçmenlerin oy tercihlerine yönelik gerçekleştirdikleri anketlerin sonuçlarını paylaştı.

Anket sonuçlarına göre oy oranları şu yönde servis edildi:

ALF Araştırma'nın son anketine göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun %51,2 oy oranına sahip olmasıyla seçimi ilk turda önde bitirdiği öne sürüldü.

MetroPoll'ün mayıs ayı araştırmasına göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra Kılıçdaroğlu yüzde 49.1, Erdoğan ise yüzde 46.9 oy alıyor.

Yöneylem Araştırma'nın 9-10 Mayıs tarihlerinde yaptığı araştırmada da Kılıçdaroğlu'nun %49,5 oy oranına sahip olduğu belirtilmişti.

Area Araştırma'nın 8-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankete göre ise Kılıçdaroğlu 49.1 oy alıyor. Erdoğan ise 46.1 puanla Kılıçdaroğlu'nun ardından ikinci sırada yer alıyor.

Piar Araştırma şirketi Mayıs 2023 anketinin sonuçlarını açıkladı. Araştırmada, Kılıçdaroğlu yüzde 51.3 Erdoğan ise yüzde 45,3 oranında oy aldı.

ARG Araştırma şirketi Mayıs 2023 anketinin sonuçlarını açıkladı. Adayların oy sıralaması şöyle: Kemal Kılıçdaroğlu: 49.1 Recep Tayyip Erdoğan: 46.4 Muharrem İnce: 2,3 Sinan Oğan: 2,2.

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