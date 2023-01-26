Foreign Policy'den ABD'ye ''PKK/YPG'' çağrısı: Türkiye'yi kaybedemeyiz

Irkçı Rasmus Paludan'ın İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdiği iğrenç eylemi sonrasında dünyanın gözü NATO görüşmeleri kapsamında İsveç ve Türkiye eksenine döndü. Daha önce Türkiye'nin taleplerini kabul edeceğini söylemesi üzerine NATO yoluna yeşil ışık yakan Ankara ise yaşananlardan sonra NATO üyeliği onayını sekteye aldı. Foreign Policy'de ise konuyla ilgili dikkat çeken bir analize yer verildi.

Analizde PKK'nın Avrupa Birliği (AB), ABD ve İsveç'te de terör örgütü listesinde olduğuna, ancak yine de İsveç'in PKK için bir sığınak olduğuna ve bu zamana kadar eylemlerinin İsveçli politikacılar tarafından desteklendiğinden bahsedildi.

Ancak asıl önemli olanın ABD'nin ne yaptığı olduğuna dikkat çekilen haberde, "Türkiye'nin ulusal güvenliği İsveç'ten değil, ABD'nin Suriye'de yaptıklarından geçiyor" denildi. Başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler de İsveç gibi PKK ile bağını sürdürdüğü için de Türkiye'nin tepkisi olduğuna dikkat çekildi. Haberde, "Suriye'nin kuzeyinde özerk bir bölge oluşturan PKK ile bağlantılı grupların Türkiye'nin güvenliğini tehdit ettiğini ilk söyleyen Batılı ülkeler, bu da Ankara'nın bir kazanımı" denildi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE VERİLEN DESTEK GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

ABD'nin Suriye'de PKK'y silahlandırıp finanse ettiğinden bahsedilen haberde bu döneme kadar PKK'nın Türkiye'nin karşısında durmasında ABD'nin büyük payı olduğuna dikkat çekildi. Ancak İsveç'in NATO için önemli olduğundan bahsedilen haberde ABD'nin bu nedenle artık seçim yapmak zorunda olduğu söylendi. Analizde, "Washington, PYD ve YPG'ye verdiği desteği yeniden gözden geçirmeli ve Türkiye ile birlikte çalışmaya istekli olmalı" denildi.

"TAM BİR GÜÇ İÇİN TÜRKİYE'YE İHTİYAÇ VAR"



Analizin devamında ise dikkat çeken bir noktaya parmak basılarak "Ne yazık ki ABD'de Türkiye'nin cumhurbaşkanına yönelik kişisel bir antipati var. Bu durum da Türkiye ile ABD'nin stratejik çıkarları örtüşse bile Türkiye ile çalışmayı zorlaştırıyor" denilerek hedefte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğuna dikkat çekildi.

NATO'da tam bir güç için Türkiye'ye ihtiyaç olduğuna dikkat çekilen haberde, "NATO'nun Karadeniz'de güçlü olması için Türkiye'yi bir müttefik olarak tamamen kucaklamak gerekiyor" denildi.