Fransa'daki teröre özenen Portakal sokak çağrısı yaptı: Hadi zamları protesto edelim? Kaç kişi çıkacak sokaklara?

FOX TV sunucusu Fatih Portakal, Fransa'da meydana gelen protestoları kıskanarak, neden Türkiye'de böyle olayların gerçekleşmediğinden dert yandı.

"Kaç kişi çıkacak sokaklara?"

Fransa'da yaşanan sokak şiddetini "barışçıl bir eylem" olarak tanımlayan terör destekçisi Portakal, adeta halkı sokaklara çağırırcasına, "Hadi zamları protesto edelim? Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak sokaklara?" ifadelerini kullandı.

Sokak terörü en doğal hakmış

Günlerdir yangın yerine dönen Fransa'daki görüntüleri Türkiye'de de görmek isteyen Portakal, terörü "toplumsal muhalefet" adı altında sokaklara yaymayı "en doğal hak" olarak tanımlayarak, "En doğal hak, ama maalesef uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da fark etmiyor." sözlerini kullandı.

(gunes.com)