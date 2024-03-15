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Fransa'dan Filistin gösterisine engel! 12 Mart dayanışması ülke basınına oturmuştu

Fransa'nın başkenti Paris'te, Science Po bünyesindeki bir amfide 12 Mart'ta düzenlenen Filistin halkıyla dayanışmaya gösterisi ülke basınında gündem olmuştu. Aynı okulunun önünde tekrar düzenlenecek olan gösteri, Fransız polisleri tarafından engellendi.

AA15 Mart 2024 Cuma 04:34 - Güncelleme:
Fransa'dan Filistin gösterisine engel! 12 Mart dayanışması ülke basınına oturmuştu
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Fransa'nın başkenti Paris'te polis güçleri, ülkenin en prestijli okullarından Science Po'nun karşısında Filistin halkıyla dayanışmaya yönelik yapılması beklenen gösteriyi engelledi.

Paris'te Science Po'da bir amfide 12 Mart'ta düzenlenen Filistin yanlısı eylemin ülkenin gündemine oturmasının ardından, Filistin'i destekleyen öğrenciler aynı okulun önünde gösteri düzenlemek istedi.

Okulun etrafında yoğun güvenlik tedbiri alan polis güçleri, gösterinin düzenlenmesine izin vermedi. Polis, okulun yakınlarında toplanan öğrencileri buradan uzaklaşması için ikaz etti.

Öte yandan bir grup Filistin destekçisi öğrenci, Science Po okuluna yakın Saint Thomas d'Aquin Meydanı'nda bir araya geldi.

Polis bu grubun etrafında dar bir çember oluşturdu. Öğrenciler, kısa bir süre "Yaşasın Filistin" ve "Bu bir savaş değil, soykırımdır" sloganları attıktan sonra meydandan ayrıldı.

Polisin gösteri yapmasını engellediği Science Po öğrencilerinden soy ismini vermek istemeyen Angie, 12 Mart'ta okullarında yapılan Filistin yanlısı eylemde amfiye bir öğrencinin girmesine izin vermediklerini anlattı.

Angie, bu öğrencinin daha önce Filistin yanlısı eylemcilerin fotoğraflarını çekip internet ortamında paylaştığını ifade etti.

Söz konusu öğrencinin bu durumu "Yahudi karşıtı" olarak algıladığını söyleyen Angie, olayın sağcı medya tarafından yalan bilgilerle aktarıldığını savundu.

Angie, Gazze'de bir soykırım olduğunu belirterek asıl odağın bu konu üzerinden olması gerektiğine vurgu yaptı.

Öğrencilere destek amacıyla Science Po yakınlarına gelen soy ismini vermek istemeyen Filistin destekçisi Nassira ise, "30 binden fazla ölü var. Bunun karşısında duyarsız kalamam. Tek istediğim tez zamanda ateşkes sağlanması." ifadelerini kullandı.

Nassira, Science Po'nun öğrencilerinin Gazze'deki "soykırıma" karşı protesto gösterisi yapmak istediğini ancak polisin civardaki birçok sokağı trafiğe kapattığını anlattı.

Gündem olan Filistin eylemi

Science Po bünyesindeki bir amfide 12 Mart'ta düzenlenen Filistin halkıyla dayanışma eylemi basının gündemine oturdu.

Eylem sırasında bir öğrencinin, "siyonist veya Yahudi" olduğu gerekçesiyle amfiye alınmadığı iddia edilmişti.

Bu öğrenci Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada, amfiye girebildiğini ve kendisinin "Yahudi veya siyonist" şeklinde seslenildiğini duymadığını belirtti.

Söz konusu öğrenci "Ancak biri bana bir katılımcının şöyle dediğini aktardı; 'Onu içeri almayın, o bir siyonist'" açıklamasında bulunmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu eylem sırasında sarf edildiği belirtilen sözleri "kabul edilemez" olarak nitelemişti.

Başbakan Gabriel Attal ise Science Po'daki eyleme ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunmuştu.

Science Po'da eğitim gören 33 Yahudi öğrenci, Mediapart blogunda yayımladıkları bildiride, "Science Po'nun Yahudi öğrencileri olarak Filistin yanlısı eylemlerin baskı altına alınması için kullanılmayı reddediyoruz." ifadesine yer verilmişti.

Bildiride, okulda Filistin'e destek eyleminin siyasetçiler tarafından manipüle edildiği savunulurken, birçok Yahudi öğrencinin de söz konusu eyleme katıldığı belirtilmişti.

Science Po öğrencileri bu olayın ardından, "üniversitelerde Filistin halkıyla dayanışmaya yönelik baskının durması için gösteri" çağrısında bulunmuştu.

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