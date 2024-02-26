Fransız arama kurtarma ekibinin lideri Velu, Türk halkının cesaretini övdü

Türkiye'de, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan GSCF'den 10 kişilik itfaiye ekibine liderlik eden Velu, Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Thierry Velu, o gün sabah saat 07.00'da telefonuna gelen bildirimle depremden haberdar olduğunu belirterek, "Maalesef, depremin şiddeti nedeniyle çok fazla binanın yıkılmış olabileceğini ve bu durumun yaralı olsun ölü olsun çok sayıda mağdura sebebiyet vereceğini de biliyorduk." dedi.

Hemen ekip oluşturduklarını ve kendi imkanlarıyla uçak kiralayarak Türkiye'ye geldiklerini bildiren Velu, sahadaki yerel makamlara, depremzedelerin yerlerini tespit etmek için malzemeye sahip olduklarını söyleyerek kendilerini tanıttıklarını kaydetti.

Velu, deprem bölgesine vardıklarında, birlikte çalışmak üzere Türk arama kurtarma ekiplerine yönlendirildiklerini ifade etti.

Afet bölgesinde vardıktan 3 saat sonra enkaz altında bir depremzede tespit ettiklerini söyleyen Velu, yaklaşık 4 saatlik bir çalışma sonucu 50'li yaşlarındaki yarılı bir kadını enkazdan çıkardıklarını anlattı.

Velu, "Maalesef eşi yanında ölmüştü. 3 katlı bir binanın altında sıkışmıştı. Onu almaya gitmek için küçük bir delikten geçmek gerekiyordu." diye konuştu.

Bu tarz arama kurtarma koşullarında enkaz altından geçmek zorunda kaldıklarına ve herhangi bir artçı sarsıntının da kendileri için hayati tehlikeye neden olabildiğine işaret eden Velu, "Başka bir sallantı olursa, sıkışıp ölme riskimiz var. Bu nedenle zaman kıymetli." bilgisini paylaştı.

Velu, böyle durumlarda uygun şekilde kaldırılmayan her taşın toprak kaymasına neden olabileceğine dikkati çekerek, "Herhangi bir yanlış hareket, mağduru yaralayabilir. Şanslıydık, o sırada deprem veya artçı sarsıntı meydana gelmedi." dedi.

Yerel arama kurtarma ekipleriyle işbirliği içinde 5 saatlik çalışmanın sonunda, 70'li yaşlarındaki bir başka kadını da enkaz altından çıkardıklarını belirten Velu, "Yaşıyordu. Yaşayan birinin yerini tespit etmek bizi her zaman mutlu ediyor. Her zaman bize yardımcı olan insanlar vardı." ifadelerini kullandı.

İnsanlara sevdiklerinin hayatını kaybettiğini açıklamanın zorluğunu vurgulayan Fransız itfaiyeci, "Her zaman yaşayanlardan bahsediyoruz ancak maalesef yaşamını kaybeden birini bulduğumuzda, naaşı aileye teslim etmek çok zor." dedi.

Daha önce 2 kez Türkiye'ye geldiğini kaydeden Velu, "Türk halkını tanıyordum. Çok iyi anısı kalmıştı bende çünkü güçlü, dayanışma içinde, misafirperver ve cesur bir halk. Acı içinde olsa da cesur bir halk." dedi. Velu, 1999 depreminin ardından yıllar sonra Türkiye'ye yeniden geldiğinde de bu düşüncelerinin değişmediğini anlattı.

Kahramanmaraş'taki deprem bölgesinde de halkın ele ele verdiğine işaret eden Velu, dayanışma içindeki Türk halkının, onurlu ve yardımsever olduğunu vurgulayarak "Bu nedenle Türkiye'ye büyük ilgi duyuyorum çünkü karşımızdaki kişiler çok güçlü, ağlasa bile yardım eder aynı zamanda." diye konuştu.

Yerel ve yabancı arama kurtarma ekiplerinin doğal afetler meydana gelmeden birlikte çalışmasının önemine değinen Velu, bunun afet sonrasında arama kurtarma faaliyetlerini kolaylaştıracağının altını çizdi.

Thierry Velu, görevini tamamladıktan sonra, depremzedeleri terk ediyor hissine kapıldıkları için afet bölgesinden ayrılmanın çok zor olduğunu dile getirdi.