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Freni boşalan kamyon apartmanın bahçesine düştü

İstanbul Sancaktepe'de freni boşalan ve park edildiği yokuştan kayan kamyon kamyonet apartmanın bahçesine düştü.

AA/DHA29 Ekim 2022 Cumartesi 16:17 - Güncelleme:
Freni boşalan kamyon apartmanın bahçesine düştü
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Fatih Mahallesi Hikmet Sokak'ta park halindeki 34 CLU 924 plakalı kamyonet, sürücüsü Mustafa Atay'ın yük indirdiği sırada freninin boşalması sonucu hareket etti.

Aynı sokaktaki bir apartmanın bahçesine düşen kamyonet ile binanın bahçe duvarında hasar oluştu. Kaza, Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Hikmet Sokakta saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Mahalle sakinlerinden İsmail Koç, gazetecilere, kamyonetten yük indirildiği sırada aracın hareket ettiğini söyledi.

Koç, "Binadan eşya indiriyorlarmış. Malzeme indirirken kamyonun freni boşalıyor ve olduğu gibi binaya giriyor. Çocuklar ise o sırada aşağıda oynuyormuş. Onlara bişey olmadı. Kamyonun kasasındaki iki kişi son anda çıkmış" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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