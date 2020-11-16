İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2020 Pazartesi / 30 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7325
  • EURO
    9,1476
  • ALTIN
    469.02
  • BIST100
    1298.09
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Freni boşalan kamyon önce bir aracı altına aldı ardından bir evin bahçesine uçtu
Güncel

Freni boşalan kamyon önce bir aracı altına aldı ardından bir evin bahçesine uçtu

Muğla'nın Milas ilçesinde nakliye işlerinde kullanılan park halindeki bir kamyon freninin boşalması üzerine önce bir otomobili altına aldı, daha sonra ise bir evin bahçesine uçtu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

IHA16 Kasım 2020 Pazartesi 17:13 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 17:13
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Gümüşlük Mahallesi Adil Cüneyt Sokak’ta taşınmakta olan bir evin eşyalarının yüklendiği park halindeki 06 BYU 595 plakalı kamyonun freni boşaldı. Hızlı bir şekilde yokuş aşağı ilerlemeye başlayan kamyon önce yol kenarında park halinde bulunan 09 D 8627 plakalı otomobile ardından ise bir evin bahçesine uçarak durabildi. Şans eseri kimsenin yara almadığı kazanın ardından olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi.

Evin bahçesinde bulunan kamyon kurtarma vinçlerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.