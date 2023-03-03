Fuat Oktay: Çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nın yapıldığını hatırlatarak, modelin, şehirleri başta deprem olmak üzere sel ve kuraklık gibi afetlere daha hazırlıklı hale getirmek için oluşturulduğuna işaret etti.

Toplantıya, alanında uzman bilim insanları ile ilgili kurumların teknik ekiplerinin ve yabancı uzmanların da destek verdiğini aktaran Oktay, toplantıda, afet anı ve sonrası atılacak adımların, sahada devam eden çalışmaların ve devamında yürütülecek işlemlerin ele alındığını bildirdi.

Oktay, "Modelimiz kapsamında, afete dirençli şehirler oluşturarak şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya etmek için çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.