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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terörden ve destekçilerinden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vekillikleri düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkındaki eleştirilere yönelik, 'Terörden hüküm giyen kişilerle ilgili mahkeme kararının TBMM'ye bildiriminden rahatsız olanların bu ülkeye ve vatandaşına kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Siyasi çıkar uğruna terörden ve destekçilerinden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir' dedi.

DHA05 Haziran 2020 Cuma 00:38 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 00:45
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terörden hüküm giyen kişilerle ilgili mahkeme kararının TBMM'ye bildiriminden rahatsız olanların bu ülkeye ve vatandaşına kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Siyasi çıkar uğruna terörden ve destekçilerinden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir. TBMM'nin ve milletimizin onayını alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni aşağılamaya çalışanlar milletimizden gereken cevabı referandumda ve sonrasında yapılan seçimlerde sandıkta almışlardır" ifadelerini kullandı.

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"Demokrasiyi ve halkın iradesini içine sindirememiş bu zihniyet, bugün hala kişiler üzerinden sistemi ama aslında milletimizi hor görmeye devam etmektedir" diyen Oktay, milletin desteği ve oyu ile seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde üretim ve çalışma ile terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

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