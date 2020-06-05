DHA 05 Haziran 2020 Cuma 00:38 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 00:45

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terörden hüküm giyen kişilerle ilgili mahkeme kararının TBMM'ye bildiriminden rahatsız olanların bu ülkeye ve vatandaşına kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Siyasi çıkar uğruna terörden ve destekçilerinden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir. TBMM'nin ve milletimizin onayını alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni aşağılamaya çalışanlar milletimizden gereken cevabı referandumda ve sonrasında yapılan seçimlerde sandıkta almışlardır" ifadelerini kullandı.

1️⃣Terörden hüküm giyen kişilerle ilgili mahkeme kararının TBMM’ye bildiriminden rahatsız olanların bu ülkeye ve vatandaşına kazandıracağı hiçbir şey yoktur.



Siyasi çıkar uğruna terörden ve destekçilerinden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir. — Fuat Oktay (@fuatoktay) June 4, 2020