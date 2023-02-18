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Fuat Oktay'dan ''Evim Yuvan Olsun'' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşların barınma sorunlarının çözümüne katkı sağlamak üzere 'Evim Yuvan Olsun' uygulamasının hayata geçirildiğini bildirdi.

AA18 Şubat 2023 Cumartesi 23:12 - Güncelleme:
Fuat Oktay'dan ''Evim Yuvan Olsun'' paylaşımı
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Oktay, bugünkü basın açıklamasında duyurduğu "Evim Yuvan Olsun" uygulamasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın barınma sorunlarının çözümüne katkı sağlamak üzere 'Evim Yuvan Olsun' uygulaması hayata geçirilmiştir. Hayırsever insanlarımızın güvenilir bir uygulama ile evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli bir bedelle kiralayarak ihtiyaç sahiplerine sunabilecekleri bir sistemi hayata geçiriyoruz. Ev tahsis etme imkanı olmayan vatandaşlarımıza ise nakdi bağış yolu ile depremzede vatandaşlarımıza barınma desteği verme olanağı tanıyoruz. Katkı sunan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

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