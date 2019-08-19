Fuat Oktay'dan HDP'li 3 başkanın görevden alınmasıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır.' dedi.
- AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, HDP'li üç belediye başkanının görevden alınmasıyla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
Fuat Oktay, "Belediye imkanlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adli ve idari soruşturmalarla tespit edilmiş ve gereken yapılmıştır.
Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır." dedi.
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