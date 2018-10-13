Fuego Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Afetten Korunma Koordinatör sözcüsü David de Leon, yaptığı açıklamada, Haziran ayında yaklaşık 150 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Fuego Yanardağı'nın tekrar faaliyet geçtiğini belirtti.

Leon, patlamaların meydana geldiği yanardağdan püsküren lavların 600 metrelik bir alana yayıldığını ifade etti.