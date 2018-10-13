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Fuego Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Guatemala'daki Fuego Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

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Afetten Korunma Koordinatör sözcüsü David de Leon, yaptığı açıklamada,  Haziran ayında yaklaşık 150 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Fuego  Yanardağı'nın tekrar faaliyet geçtiğini belirtti.
 
Leon, patlamaların meydana geldiği yanardağdan püsküren lavların 600  metrelik bir alana yayıldığını ifade etti.
Dağdan püsküren kül tabakasının ise 400 metre yüksekliğe ulaştığını  aktaran Leon, yanardağdan sesler duyulduğunu ve küçük çaplı depremler meydana  geldiğini kaydetti.
 
Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego  Yanardağı'nda haziran ayında meydana gelen patlamalar ve püsküren lavlar El Rodeo  köyünü yok etmişti.
 
Meydana gelen patlamalarda 147 kişi hayatını kaybetmiş, toplam 1,7  milyon kişi etkilenmişti. 

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