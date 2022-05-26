Furkan Kaya: Yetenekli gençleri reklam sektörüne kazandırmalıyız

2010 yılında kurduğu Koru Medya adlı reklam ajansıyla çok sayıda projeye imza atan Furkan Kaya, reklam sektörünün ciddi bir insan kaynağı sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Kaya, "Reklam sektörü ile bu alandan beslenen diğer sektörler, son yıllarda teknolojiye paralel olarak hızla gelişti. Çok hızlı büyüyen bu ekosistemde doğal olarak insan kaynağı sorunu oluştu. Maalesef 'yetkin' diyebileceğimiz çalışanların sayısı, ihtiyaç duyulanın çok altında kaldı. Yetenek açığı ve kalifiye eleman eksikliği, şu anda sektördeki en büyük problemlerden" dedi.



REKLAM SEKTÖRÜNDEN UZAKLAŞMAYA BAŞLADILAR

Yetenekli gençleri reklam sektörüne kazandırmak gerektiğini ifade eden Furkan Kaya, "Bu sektörün gençlerin fark yaratacak fikirlerine ihtiyacı var" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Gençlerin varlığı bizim için çok kıymetli, ancak maalesef son yıllarda reklam sektöründen uzaklaşmaya başladılar. Bu sorunun ücret politikalarından iş yüküne ve motivasyon eksikliğine uzanan çeşitli sebepleri var tabii. Tam da bu noktada ajansların devreye girmesi gerekiyor. Yetenekli gençleri işe almak ve eğitmek zorundayız. Kendilerini geliştirebilmeleri, ajans kültürüne ayak uydurabilmeleri için de onlara fırsat, kaynak ve zaman yaratmamız gerekiyor. Hem reklamcılığın geleceği hem de ajanslarımızın büyümesi için bu şart. Biz Koru Medya Ailesi olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu alıyor, gençlere elimizden geldiğince destek veriyoruz."

ASIL İSTEDİKLERİ DEĞER GÖRMEK

Yeni neslin para kazanmak dışında farklı beklentilerinin de olduğunu dile getiren Furkan Kaya, gençleri kazanmak için onlara ayak uydurmak gerektiğini ifade etti: "Ajansların büyük bölümü, bünyelerine aldıkları gençlerin kendilerine ayak uydurmasını bekliyor. Oysa hayat değişti, zaman değişti ve yeni neslin beklentileri de değişti. Onları memnun etmenin ve sektörde kalmalarını sağlamanın tek yolu yüksek maaş değil. Gençler için çok daha önemli olan bir konu var; değer görmek. Sektördeki iş verenlerin yapması gereken de manevi tatmini sağlamak ve gençlerin eğitimine önem vererek niteliği yükseltmek."