Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

G7: Rusya'ya itidal, uluslararası hukuka saygı ve gerilimin daha fazla yükselmesinin önlenmesi çağrısı yapıyoruz

Kanada'da toplanan G7 Dışişleri Bakanları, Kerç Boğazı yakınlarında Ukrayna savaş gemilerine el koyan ve personelini tutuklayan Rusya'ya, itidal ve uluslararası hukuka saygı göstermesi çağrısı yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kanada'da bir araya gelen G7 üyeleri ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi, ortak yazılı açıklamayla Rusya'ya tepki gösterdi. 

Açıklamada, "tansiyonun yükselmesine neden olan Rusya'nın Kerç Boğazı'nda Ukrayna'ya karşı yürüttüğü eylemler konusunda kaygı" dile getirilirken, Moskova'nın, Ukrayna gemileriyle bu gemilerin personeline karşı askeri güç kullanmasının hiçbir gerekçesinin bulunmadığı belirtildi. 

"Rusya'ya itidal, uluslararası hukuka saygı ve gerilimin daha fazla yükselmesinin önlenmesi çağrısı yapıyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Rusya'dan, gemilerle gözaltına alınan mürettebatı serbest bırakması ve Kerç Boğazı'ndan yasal geçişleri engellemekten kaçınması istendi. 

Açıklamada, ayrıca G7 ülkelerinin, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını asla tanımayacağı vurgulanırken, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan "sarsılmaz desteğin" de sürdüğü tekrarlandı.

Rus savaş gemileri, 25 Kasım Pazar günü, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Ukrayna savaş gemilerine karasularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 geminin 24 personelini gözaltına almıştı.

Kırım'daki Rus mahkemesi, 24 Ukrayna askeri hakkında 2 aylığına tutuklama kararı vermişti.

Ukrayna askerleri hakkında Rus kara sularını yasa dışı ihlal ettiği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Kendi Gök Kubbemiz´in galası yapıldı

´Kendi Gök Kubbemiz´in galası yapıldı

İş göremezlik geliri almakta iken ölenlerin eş ve çocuklarına aylık bağlanacak

İş göremezlik geliri almakta iken ölenlerin eş ve çocuklarına aylık bağlanacak

Kampların görüntüleri ortaya çıktı

Kampların görüntüleri ortaya çıktı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA