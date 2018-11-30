G7: Rusya'ya itidal, uluslararası hukuka saygı ve gerilimin daha fazla yükselmesinin önlenmesi çağrısı yapıyoruz

Kanada'da bir araya gelen G7 üyeleri ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi, ortak yazılı açıklamayla Rusya'ya tepki gösterdi.

Açıklamada, "tansiyonun yükselmesine neden olan Rusya'nın Kerç Boğazı'nda Ukrayna'ya karşı yürüttüğü eylemler konusunda kaygı" dile getirilirken, Moskova'nın, Ukrayna gemileriyle bu gemilerin personeline karşı askeri güç kullanmasının hiçbir gerekçesinin bulunmadığı belirtildi.

"Rusya'ya itidal, uluslararası hukuka saygı ve gerilimin daha fazla yükselmesinin önlenmesi çağrısı yapıyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Rusya'dan, gemilerle gözaltına alınan mürettebatı serbest bırakması ve Kerç Boğazı'ndan yasal geçişleri engellemekten kaçınması istendi.

Açıklamada, ayrıca G7 ülkelerinin, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını asla tanımayacağı vurgulanırken, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan "sarsılmaz desteğin" de sürdüğü tekrarlandı.

Rus savaş gemileri, 25 Kasım Pazar günü, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Ukrayna savaş gemilerine karasularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 geminin 24 personelini gözaltına almıştı.

Kırım'daki Rus mahkemesi, 24 Ukrayna askeri hakkında 2 aylığına tutuklama kararı vermişti.

Ukrayna askerleri hakkında Rus kara sularını yasa dışı ihlal ettiği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.