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Gabar ve Cudi'de terör örgütü PKK'ya ait 20 mağara ve 35 sığınak imha edildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Gabar ve Cudi Dağı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK'ya ait 20 mağara ve 35 sığınak imha edildi.

IHA21 Nisan 2022 Perşembe 10:29 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 10:40
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Jandarma Genel Komutanlığı personelleri terörle mücadele operasyonlarına ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede Şırnak İl Komutanlığı tarafından Gabar ve Cudi Dağı bölgelerinde icra edilen operasyon neticesinde terör örgütü PKK'ya ait 20 mağara ve 35 sığınak imha edildi.

Öte yandan edinilen bilgiye göre imha edilen mağara ve sığınaklalar içerisine gizlenmiş vaziyette bulunan, 3 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet lav silahı, 1 adet av tüfeği, 200 adet el bombası, 10 adet roketatar mühimmatı, 1 adet aydınlatma mühimmatı, 5 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet RPG-7 roketatar antitank mühimmatı, 2 adet sevk fişeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet güneş paneli, çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemelerin yerinde imha edildiği öğrenildi.

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