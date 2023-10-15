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Gabar'da teröristlerin kullandığı silah depoları imha edildi

Şırnak'ta başlatılan 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Özenç Operasyonu'nda Gabar Dağı'nda yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde teröristlerin kullandığı iki sığınak, içindeki silah ve mühimmatlarla birlikte imha edildi.

IHA15 Ekim 2023 Pazar 20:40 - Güncelleme:
Gabar'da teröristlerin kullandığı silah depoları imha edildi
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Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando ile güvenlik korucu timlerinin katılımıyla başlatılan "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Özenç Operasyonu" çerçevesinde Gabar Dağı'nda yapılan arazi arama tarama faaliyetinde PKK/KCK terör örgütü tarafından silah deposu olarak kullanılan iki sığınak tespit edildi. Nokta istihbaratına dayalı operasyonda iki sığınakta yapılan aramada 9 adet tüfek, bin 669 adet mühimmat, 12 adet roketatar sevk fişeği, 12 adet el bombası, 19 adet şarjör, 7 adet dürbün, 3 adet araç telsizi, 200 adet mekanik fünye ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken, mağaralar da kullanılamaz hale getirildi.

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