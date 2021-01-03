Gabar'daki operasyonda ağır darbe! O hainlerin kimliği ortaya çıktı

Yıldırım -1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında, Şırnak Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Diğer teröristin ise, sözde Botan Eyaleti Gabar (Küpeli) bölgesinde örgütün erzak, malzeme, silah ve mühimmat depolarının sorumlusu olduğu ve terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle gri” kategoride yer alan, Tekoşin Cudi kod adlı Edibe Kündün olduğu ortaya çıktı.