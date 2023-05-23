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Gabonlu öğrencinin cenazesi, ailesine teslim edildi

Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cenazesi, ailesine teslim edildi.

AA23 Mayıs 2023 Salı 12:27 - Güncelleme:
Gabonlu öğrencinin cenazesi, ailesine teslim edildi
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Gabon uyruklu Ibouanga'nın annesi Jessica Sandra Makemba Ibouanga ve beraberindekiler cenazeyi teslim almak için Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumuna geldi.

İşlemleri tamamlanan öğrencinin cenazesi ailesine teslim edildi. Ibouanga'nın cenazesinin cuma günü Gabon'a götürüleceği öğrenildi.

- OLAYIN GEÇMİŞİ

Karabük'e bağlı Yeşilköy köyünde yakınlarındaki hatta 26 Mart'ta seyir halinde olan trenin makinisti, Filyos Çayı'nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti.

Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya (18) ait olduğu belirlenmişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3'ü yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.

  • Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga
  • Karabük
  • cenaze

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