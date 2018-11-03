Gasbedemediği Suriyeli kadını bıçakladı
Adana'nın Seyhan ilçesinde, gasbedilmek istenen ancak direnen Suriyeli kadın bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.
- AA
ADANA (AA) -
Suriyeli Semira Nirabi'nin (65), Şakirpaşa Mahallesi'nde oğluna ait bakkal dükkanında olduğu sırada yanına kimliği belirsiz bir kişi geldi.
Dükkandaki paraları gasbetmek isteyen şüpheli, Nirabi'nin direnmesi üzerine kadını bıçakladı.
Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Suriyeli kadın, ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
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