Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gasbedemediği Suriyeli kadını bıçakladı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, gasbedilmek istenen ancak direnen Suriyeli kadın bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ADANA (AA) - 

Suriyeli Semira Nirabi'nin (65), Şakirpaşa Mahallesi'nde oğluna ait bakkal dükkanında olduğu sırada yanına kimliği belirsiz bir kişi geldi.

Dükkandaki paraları gasbetmek isteyen şüpheli, Nirabi'nin direnmesi üzerine kadını bıçakladı.

Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Suriyeli kadın, ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
THY´den Ridley Scott imzalı yeni reklam filmi

THY´den Ridley Scott imzalı yeni reklam filmi

Ölmenin yasak olduğu ada Svalbard

Ölmenin yasak olduğu ada Svalbard

E-Devlet'ten yeni hizmet! Milyonlarca kitaba tek tuşla erişim imkanı geldi

E-Devlet'ten yeni hizmet! Milyonlarca kitaba tek tuşla erişim imkanı geldi

Osmanlı Devleti hangi ülkeleri yönetti?

Osmanlı Devleti hangi ülkeleri yönetti?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA