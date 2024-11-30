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Gasbettiği panelvanla 30 kilometre kaçtı

Antalya'da gasbettiği panelvanla polisten yaklaşık 30 kilometre kaçan şüpheli park halindeki otomobillere çarptıktan sonra yakalandı.

AA30 Kasım 2024 Cumartesi 12:43 - Güncelleme:
Gasbettiği panelvanla 30 kilometre kaçtı
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Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi 2272 Sokağa motosikleti ile gelen H.A, park halindeki panelvanın sürücüsü Turgut Okur'u bıçakla tehdit etti.

Bu sırada panelvanın bagajına motosikletini koyan şüpheli, gasbettiği araca binerek kaçmaya başladı.

Okur'un ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, panelvanı takibe aldı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, yaklaşık 30 kilometre kaçtıktan sonra Kızıltoprak Mahallesi'nde park halindeki iki otomobile çarparak durabildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi panelvanın içerisinde gözaltına alıp emniyet müdürlüğüne götürdü.

Kaza yerine gelen Turgut Okur, AA muhabirine, şüphelinin elinde bıçak ile park halindeki aracının yanına gelerek "Arabayı gasbetmem lazım. Polisi arayabilirsin. Yarın kıyamet kopacak." dedi.

Şüphelinin tehlikeli olduğunu düşünerek aracından uzaklaştığını dile getiren Okur, "Bu sırada motosikletini panelvanımın bagajına koydu. Sonra kaçmaya başladı. Çok tehlikeli şekilde aracımı kullanarak kaçtı. Otomobilimi kullanılamaz hale getirmiş. Kimseye zarar vermeden yakalandığı için mutluyum." dedi.

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