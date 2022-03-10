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Gaspçılar Adana'da yakalandı

Osmaniye'de sürücüsüne bıçak çekilerek gasp edildiği öne sürülen cip, Adana'da polisin takibi sonucu yakalandı.

DHA10 Mart 2022 Perşembe 06:39 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 06:39
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Osmaniye'de sürücüsüne bıçak çekilerek gasp edildiği iddia edilen 80 LM 024 plakalı cipin Adana'da olduğu ihbarını alan polis, aracı bulmak için ana caddelerde önlem aldı. Gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Mavi bulvarda devriye görevinde bulunan polis ekibi, ihbar edilen cipi seyir halindeyken tespit etti.

Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu sürücü, kaçmaya başladı. Mavi bulvardan Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'na çıkan sürücü, ihtarlara uymayarak kaçmayı sürdürdü. Ekibin durumu telsizle bildirmesi üzerine otoyol bağlantı noktalarını kapatan polis, güzergah boyunca trafiği yavaşlatarak önlem aldı.

Yaklaşık 15 kilometre kaçabilen cip sürücüsü, yanındaki 3 arkadaşıyla birlikte merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi TAG Otoyolu doğu çıkışı yakınlarında yakalandı. İsmi öğrenilemeyen sürücü ve 3 arkadaşı gözaltına alınarak Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü.

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