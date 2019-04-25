Gaybubet evi nedir, ne demek? Gaybubet nedir? Gaybubet ev nedir? Gaybubet nedir? FETÖ yapılanmasında Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarla duyduğumu gaybubet evlere yapılan baskınlar sonucu, Gaybubet ev nedir? Gaybubetin sözlük anlamı ne demektir? FETÖ yapılanmasında sürekli duyduğumuz gaybubet evler ne anlama geliyor? Sorularının cevapları merak edilerek yanıt aranmaya başladı. İşte merak ettiğiniz soruların yanıt...