Gaybubet evi nedir, ne demek? Gaybubet nedir?
Gaybubet ev nedir? Gaybubet nedir? FETÖ yapılanmasında Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarla duyduğumu gaybubet evlere yapılan baskınlar sonucu, Gaybubet ev nedir? Gaybubetin sözlük anlamı ne demektir? FETÖ yapılanmasında sürekli duyduğumuz gaybubet evler ne anlama geliyor? Sorularının cevapları merak edilerek yanıt aranmaya başladı. İşte merak ettiğiniz soruların yanıt...
Gaybubet evi nedir, ne demek? Gaybubet nedir? Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla gündeme gelen gaybubet evleri sonrası vatandaşlar, “Gaybubet ev nedir? Gaybubetin sözlük anlamı ne demektir? FETÖ yapılanmasında sürekli duyduğumuz gaybubet evler ne anlama geliyor?” sorularına yanıt aramaya başladı. Gaybubet sözlük anlamı 'Yok olma, bulunmama durumu' anlamına geliyor. İşte merak ettikleriniz...
GAYGUBET EVİ NEDİR?
Gaybubet sözlük anlamı 'Yok olma, bulunmama durumu' anlamına geliyor.
FETÖ operasyonlarında ise gaybubet evler 'güvenli ev' manasına geliyor. Türk Dil Kurumu sözlüğünde Gaybubet 'bulunmayış, yokluk' olarak açıklanıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.