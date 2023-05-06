İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2023 Cumartesi / 16 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,521
  • EURO
    21,5177
  • ALTIN
    1266.25
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gaydalı, HDP mitinginde haddini aştı! Kılıçdaroğlu'na oy vermeyenlere hakaret etti
Güncel

Gaydalı, HDP mitinginde haddini aştı! Kılıçdaroğlu'na oy vermeyenlere hakaret etti

HDP'li vekil Gaydalı, HDP mitinginde haddini aşarak kendileri gibi düşünmeyen vatandaşlara hakaret etti. Küstah sözlerde bulunan Gaydalı, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşları 'ahmak' olarak nitelendirdi.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 14:27 - Güncelleme:
Gaydalı, HDP mitinginde haddini aştı! Kılıçdaroğlu'na oy vermeyenlere hakaret etti
ABONE OL

14 Mayıs seçimleri öncesi HDP ve Kandil ile yürüttüğü kirli-karanlık pazarlıkları tek tek ortaya saçılan Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki koalisyon masasının, terör örgütüne hangi sözleri verdiği kamuoyunda merak edilirken, HDP ve PKK cephesinden sık sık 'Selo'ya, Öcalan'a ve terör yandaşlarına özgürlük' çağrıları dile getiriliyor.

HDP VE KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEYEN BİTLİSLİLERE 'AHMAK' DEDİ!

HDP mitinginde konuşan Bitlis milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, kendileri gibi düşünmeyen, HDP'ye ve 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşları "ahmak" olarak nitelendirdi. Gaydalı, "Allah'a şükür Bitlis'te ahmak oranımız her geçen gün daha azalıyor." ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI:

Bitlis milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın küstah sözlerine sosyal medyadan da tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları;

*Milleti ahmak yerine koyan bu zihniyete halkımız sandıkta gereken cevap verecektir inşAllah

*Bitlis evliyalar diyarıdır, ahmaklar diyarı değil.

*Kişi, kendinden bilir işi.

*Yine aynaya bakmış konuşmuş. Ahmaklar herkesi kendi gibi bilirler... #Bitlis halkı kendilerine ahmak diyen orijinal ahmaklara had bildirmeli...

*Bu, daha adam olamamış; vekil olsa ne yazar olmasa ne yazar?

*Oy alma uğruna Bitlis halkını düşürdükleri duruma bakın. Oy uğruna bir halka hakaret edenden daha aptal, daha ahmak kim olabilir.

  • Mahmut Celadet Gaydalı
  • Bitlis
  • ahmak

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.