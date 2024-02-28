Gazeteci Nuh Albayrak, Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu

Uzun yıllar medya sektöründe bulunan Gazeteci Nuh Albayrak, eğitim ve kariyer sürecinden bahsederek deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Hayat tecrübesi üzerinden öğrencilere nasihatlerde bulunan Nuh Albayrak, yaşanan örneklerden ders çıkarılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Eğitim hayatından kısaca bahseden Nuh Albayrak, İnşaat Mühendisliği bölümü okumasına rağmen medya sektörünü tercih etmesine ilişkin süreci öğrencilere aktardı. Bir yıl inşaat sektöründe çalıştıktan sonra gazete ile matbaa arasındaki teknik bir birimde gazeteciliğe adım attığını ifade eden Nuh Albayrak, sektörün farklı birimlerinde görev aldığını anlattı.

1976 yıllarında doktor ve mühendis meslekleri algısından etkilenerek mühendislik okulunu tercih ettiğini anlatan Nuh Albayrak, dönemin yanlış eğitim politikasına dikkat çekti. Albayrak, 28 Şubat darbesi öncesi bir günde 10-15 gencin öldürüldüğü bir dönemde üniversite okuduğunu söyledi.

Üniversiteyi bitirdikten sonra başladığı inşaat sektöründen mutlu olmadığını, meslek lisesi döneminde yerel bir gazetede yazılarının yayınlanmasının kendisini çok etkilemesinden dolayı gazetecilik mesleğini geçtiğini aktardı.

22 yaşında meslek değiştirme riskini göze alarak kendisine yeni bir yol çizdiğini söyleyen Nuh Albayrak, "Tabiri caizse yüzme bilmediğim halde "öğrenirim" diye, denize atladım. Çok uğraştım, çok çalıştım. Meslek hayatı kerhen katlanacak bir şey değil" dedi.

Program öncesi Okul Müdürü Salahattin Dereli ile yaptığı sohbete atıfta bulunan Albayrak, "Her işin kendine göre sıkıntıları var. Gazetecilik de öyle kolay bir iş değil. Darbe döneminde çok daha farklı sıkıntılar vardı. O dönem sıkıyönetim komutanlığından bir komutan gelir, ilan tahtasına yasaklı haberleri asardı. İşe gelenler o panoya bakardı. Hangi haberler kullanılmayacak diye... Her dönemde işin kendine göre sıkıntıları var. Aynı hocamın dediği gibi işimi seviyorum. Hiç bir gün işe gidiyorum gibi gitmedim. İnsan işiyle barışık olup olmadığını anlar. Ben bunu anladım. Mühendisliğin havalı olduğu bir döneme rağmen bırakıp gittim" dedi.

Kariyer meselesinin yarıdan fazlasının sabırla alakalı olduğuna işaret eden gazeteci Albayrak, "İşimizi iyi yapacağız. Sabretmeyen sürekli iş değiştiren kişi uygun pozisyonu bulmakta zorlanır" ifadelerini kullandı.

Albayrak, "Başarılı olmak, iyi kariyer yapmak, iyi para kazanmak meselelerini iyi insan olarak kendi ailemiz kendi etrafımız için değil memleketimiz, ülkemiz bütün insanlığa kadar uzanan bir yelpazede de bize düşen görevleri hakkıyla yapabilmek için de iyi yetişmiş bir insan olmamız gerektiği kanaatindeyim. Tüm baskılara rağmen kendinizi iyi yetiştirebileceğiniz dönem bu dönem. Zannetmeyin ki okul bitince "rahatlayacağım" olayı olmayacak. Okul bitince bugünleri arayacağınız yeni şeyler bekliyor" ifadelerini kullandı.

Üniversiteyi bitirdikten sonra İngilizce öğrenme hedefini gerçekleştirememesini örnek olarak gösteren Albayrak, "Kendini iyi yetiştirme konusunda gün bugündür" dedi. Standart cv'lere bakılmadığını belirten Albayrak, yabancı dil gibi faktörlerin önemine vurgu yaptı.

Programın sonunda soruları cevaplayan Gazeteci Nuh Albayrak, Okul Müdürü Salahattin Dereli, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi.