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Gazeteciler için yeşil pasaport kanun teklifi TBMM'de

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, gazetecilere yeşil pasaport verilmesine ilişkin kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclis'ine sundu.

IHA5 Ocak 2024 Cuma 15:05 - Güncelleme:
Gazeteciler için yeşil pasaport kanun teklifi TBMM'de
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MHP Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 15 yıl kıdemi bulunan bansın mensuplarına yeşil pasaport verilmesine ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özdemir, "15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın kartı sahibi basın mensuplarına hususi damgalı pasaport verilebilmesine yönelik kanun teklifimizi meclisimize sunduk. Ülkemizin medya diplomasisini daha da güçlendirmesi gerektiği inancıyla hazırladığımız kanun teklifimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. MHP olarak milli birlik ve beraberliğimizde kenetlendiğimiz tüm basın mensuplarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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