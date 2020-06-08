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Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ soruşturması

Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ soruşturması kapsamında 24'ü emniyet personeli olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 09:38 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 09:38
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Aydın'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi

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