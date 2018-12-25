Gaziantep merkezli 17 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 23 kişi tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik çalışmasında; 3'ü denizci, 9'u karacı, 12'si jandarma, 5'i de havacı olmak üzere 29 şüpheliyi, ankesörlü telefondan ardışık aramaya takıldığını belirledi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan 2'si Uzaman Çavuş, 13'ü Astsubay olan 15'i muvazzaf, 14'ü eski askeri öğrenci olan toplam 29 şüpheliden 23 gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.