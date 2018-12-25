Gaziantep merkezli 17 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 23 kişi tutuklandı
Gaziantep merkezli 17 ilde, silahlı terör örgütü FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, ankesörlü telefondan ardışık aramaya takılan 15'i muvazzaf, 14'ü eski askeri öğrenci toplam 29 şüpheliden 23'ü yakalandı.
- Muammer Başkan/ TürkMedya Ege Temsilcisi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik çalışmasında; 3'ü denizci, 9'u karacı, 12'si jandarma, 5'i de havacı olmak üzere 29 şüpheliyi, ankesörlü telefondan ardışık aramaya takıldığını belirledi.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan 2'si Uzaman Çavuş, 13'ü Astsubay olan 15'i muvazzaf, 14'ü eski askeri öğrenci olan toplam 29 şüpheliden 23 gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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