Gaziantep'de depremde ağır hasar alan cami restorasyon sonrası ilk teravihle ibadete açılacak

Yaklaşık bin yıllık bir yapı olan ve 18'inci yüzyıl itibarıyla cami olarak hizmet veren Nizip Fevkani Camisi, depremlerin ardından yapılan incelemede ağır hasarlı olarak belirlendi.

İbadete kapatılan eserin yeniden hizmet verebilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyon çalışması başlatıldı.

İHYA VE GÜÇLENDİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Restorasyon kapsamında, caminin duvarları güçlendirildi, kapı ve pencereler yenilendi, minber ve kürsü yapıldı.

Aydınlatma avizeleri takılan ve seslendirme sistemi yapılan caminin ihya ve güçlendirme işlemleri tamamlandı.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde yer alan ve ağır hasarlı olduğu tespit edilerek ibadete kapatılan camilerde çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Aksu, "Bu kapsamda bölgede 7 ayda restorasyonunu tamamladığımız Nizip Fevkani Camisi'ni yarın kılınacak ilk teravih namazıyla ibadete açıyoruz . Gaziantep halkına hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bölgede hayatın normalleşmesine yönelik çalışmaların da Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle aynı seviyede devam ettiğini dile -getiren Aksu, "İnsanımızın yanında olduğumuz gibi köklü tarihimizin mirası eşsiz vakıf eserlerimizi de korumak asli vazifemizdir." değerlendirmesinde bulundu.