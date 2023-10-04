Gaziantep'te 1 milyon liralık operasyon

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon lira olan 60 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucu 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarıyla mücadeleye yönelik adli makamların koordinesiyle bir adrese operasyon düzenledi. Koçbaşı ile baskın yapılarak girilen adresteki aramalarda piyasa değeri 1 milyon lira olan 60 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucu 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.