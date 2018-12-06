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Gaziantep’te 4 şüpheli tutuklandı

Gaziantep’te aynı gün iki kişiyi gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Aralık’ta merkez Şahinbey ilçesi Oğuzlar Mahallesi’nde Suriye uyruklu Muhammed Abu Hasan’ın (20) bıçaklanıp, cüzdan ve cep telefonunun, aynı gün Esentepe Mahallesi'nde yine Suriye uyruklu Abdullah Süleyman'ın (18) bıçaklanıp, montunun ve parasının gasbedilmesine ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.Ö.K, H.K, U.K ve O.O.K. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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