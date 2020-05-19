AA 19 Mayıs 2020 Salı 16:32 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 16:33

Alınan bilgiye göre, İslahiye ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Ö.S, anjiyo olmak üzere Gaziantep'te bir özel hastaneye gitti. Hastaneden taburcu edildikten sonra evine dönen Ö.S, bir süre sonra göğüs ağrısı ve öksürük şikayetleriyle İslahiye Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanede Kovid-19 testi pozitif çıkan Ö.S'ye anjiyo olduktan sonra geçmiş olsun ziyaretine gelen 9 evden 47 kişi, Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alındı.

Jandarma ekipleri ise karantina altına alınan evlere güvenlik şeridi çekti. Hastaneye gidiş gelişte kullanılan hafif ticari araç da dezenfekte edilerek karantina altına alındı.

İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki karantinaya alınan evlerin kapısına uyarıcı yazı da asıldı.

