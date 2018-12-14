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Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı iddiasıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vatan, Hacıbaba, Mithatpaşa, Çağdaş ve Kıbrıs mahallelerindeki 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Adreslerde yapılan aramalarda, 265 gram esrar, 200 gram bonzai, 75 gram eroin, 130 gram metamfetamin, bin uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 2 pompalı tüfek ve tüfeğe ait fişekler ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği öngörülen 2 bin 320 TL ele geçirildi.

Uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyette götürülen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

 

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