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  • Gaziantep'te FETÖ sanığı eski kaymakam 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
Güncel

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski kaymakam 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Gaziantep'teki FETÖ/PDY davasında eski kaymakam 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA11 Ağustos 2020 Salı 17:29 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 17:29
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Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Deniz Z. katılmazken avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatı, müvekkilinin ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın, ByLock kullandığını ve örgüt toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Deniz Z'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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