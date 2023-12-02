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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 643 litre kaçak alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 15:34 - Güncelleme:
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, tütün mamulleri ve alkol kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde belirlenen iş yerlerinde yaptıkları aramada, 643 litre kaçak alkol, 102 satışı yasaklanan cinsel içerikli ürün, 15 bin 500 dolu makaron,127 bin boş makaron, 1300 kaçak sigara, 155 kilogram kaçak çay, 120 kilogram tütün, 65 kilogram nargile tütünü, 8,5 gram kubar esrar, 5 elektronik sigara, 14 elektronik sigara likidi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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