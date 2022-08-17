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Gaziantep'te maksadını aşan ilan! Bakan Soylu ve Vali Gül'den peş peşe açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki camilerden yapılan Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'ye operasyon düzenlediğini anonslarının maksadını aşmış bir ilan olduğunu bildirdi. Gaziantep Valisi Davut Gül ise sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

AA17 Ağustos 2022 Çarşamba 01:10 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te Suriye sınırında camilerden yapılan uyarı anonsuna ilişkin, "Vali Bey ile biraz önce konuştuk. Sokağa çıkma yasağı falan söz konusu değil. Sadece ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış." dedi.

Soylu, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin merkez üssü Gölcük'te deprem şehitlerini anma etkinliğine katıldı.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI FALAN SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Soylu, etkinliğin ardından bir gazetecinin Gaziantep'te camilerden yapılan anonslara ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:

"Vali Bey ile biraz önce konuştuk. Sokağa çıkma yasağı falan söz konusu değil. Sadece ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Ne sokağa çıkma yasağı var ne başka bir şey söz konusu. Bu tip işlerde buradaki kamu görevlilerine de ikazım soğukkanlı olmalarıdır. Oradaki kamu görevlilerini de tenkit ettiğimi söylemek istiyorum."

GAZİANTEP VALİSİ GÜL'DEN "CAMİLERDE YAPILAN ANONSLARA" İLİŞKİN AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış ilçesindeki camilerde yapılan anonsların maksadını aştığını ve sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.

Vali Gül, operasyon başlayacağına dair açıklamaların yer aldığı cami anons videolarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Konunun incelendiğini bildiren Gül, "Karkamış'ta camilerde yapılan anonslar maksadını aşmış olup sokağa çıkma yasağı gibi bir durum olmadığı gibi rutinin dışında bir durum da söz konusu değildir. Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır." ifadelerini kullandı.

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