Gaziantep'te milyonlarca liralık sahte deterjan operasyonu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Oğuzeli ilçesinde bir işyerinde sahte deterjan üretildiğini belirledi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla işyerine baskın düzenleyen jandarma ekipleri, piyasa değeri 3,5 milyon TL olan sahte deterjan malzemelerine el koydu.

Operasyonda, 5 bin 3 litre sıvı deterjan, 4 ton 750 kilogram toz deterjan, 320 adet şampuan, 853 adet çeşitli markalarda bidon ve 2 bin 120 adet sahte etiket ele geçirildi.

Sahte deterjan ürettiği iddia edilen şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında kaçakçılık suçundan yasal işlem başlatıldı.