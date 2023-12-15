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Gaziantep'te milyonlarca liralık sahte deterjan operasyonu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Oğuzeli ilçesinde bir işyerine düzenlenen operasyonda, 3,5 milyon TL değerinde sahte deterjan malzemeleri ele geçirdi.

IHA15 Aralık 2023 Cuma 14:04 - Güncelleme:
Gaziantep'te milyonlarca liralık sahte deterjan operasyonu
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Oğuzeli ilçesinde bir işyerinde sahte deterjan üretildiğini belirledi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla işyerine baskın düzenleyen jandarma ekipleri, piyasa değeri 3,5 milyon TL olan sahte deterjan malzemelerine el koydu.

Operasyonda, 5 bin 3 litre sıvı deterjan, 4 ton 750 kilogram toz deterjan, 320 adet şampuan, 853 adet çeşitli markalarda bidon ve 2 bin 120 adet sahte etiket ele geçirildi.

Sahte deterjan ürettiği iddia edilen şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında kaçakçılık suçundan yasal işlem başlatıldı.

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