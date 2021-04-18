Gaziantep'te PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı

AA 18 Nisan 2021 Pazar 21:56 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 21:56

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yaptığı istihbarat çalışması neticesinde 5 şüphelinin örgüte eleman temin ettiğini ve örgüt adına bazı faaliyetler gerçekleştirdiğini belirledi.

Jandarma özel harekat ekiplerinin desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ö.M, E.H.K, Ş.K, M.E.K. ve kadın zanlı B.D'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, 10 cep telefonu, 14 sim kart, 2 hafıza kartı, 1 ruhsatsız tabanca, 12 av tüfeği, 1 bilgisayar, 2 el yazısı mektup ve bazı örgütsel doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.D, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, diğer 4 zanlı yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

