Gaziantep'te polis helikopteri kaza kırıma uğradı: 2 pilot şehit

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğraması sonucu 2 pilotun şehit olduğunu bildirdi.

Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğradı.

En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterde bulunan 2 pilot şehit olurken, 1 teknisyen ise yaralandı.

Kaza sonra olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve asker sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri ise kazada yaralanan teknisyeni ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerindeki çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bakanı Yerlikaya, acı haberi şu ifadelerle duyurdu:

"Milletimizin başı sağ olsun.

Bu akşam Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır.

En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır.

Helikopter kazasında şehit olan polislerin isimleri açıklandı Kahraman pilotlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, Aziz Milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı âli olsun.

Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum."





Milletimizin başı sağ olsun����



Bu akşam Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma... — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 3, 2024

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 2 pilotumuza yönelik siyasilerden baş sağlığı mesajları yağdı.

BAKAN KOCA: 2 PİLOTUMUZ ŞEHİT OLDU, TEKNİSYENİMİZ YARALANDI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te Emniyete ait helikopterin düşmesi uğraması sonucu 2 pilotumuzun şehit olduğu kazaya yönelik yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep Havalimanına gitmek üzere Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait bir helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza geçirdi. 2 pilotumuz şehit oldu, teknisyenimiz yaralandı. Şehit pilotlarımıza yüce Allah'tan rahmet, milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Tedavi altına alınan yaralı polisimize acil şifalar temenni ediyorum."

Gaziantep Havalimanına gitmek üzere Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait bir helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza geçirdi. 2 pilotumuz şehit oldu, teknisyenimiz yaralandı. Şehit pilotlarımıza yüce Allah'tan rahmet,... pic.twitter.com/LNboW2wZsE — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 3, 2024

BAKAN TUNÇ: ŞEHİTLERİMİZİN MAKAMI ÂLİ OLSUN



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep'te helikopter kazası sonucu 2 pilotun şehit olması üzerine paylaştığı taziye mesajında şu sözlere yer verdi:

"Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı teknisyenimize acil şifalar diliyorum.

Şehit pilotlarımızın ailelerinin, emniyet teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun.

Şehitlerimizin makamı âli olsun."



Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı teknisyenimize acil şifalar diliyorum.



Şehit pilotlarımızın ailelerinin, emniyet teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun.



Şehitlerimizin... — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 3, 2024

BAKAN IŞIKHAN: YARALI POLİSİMİZİN EN KISA ZAMANDA ŞİFA BULMASINI TEMENNİ EDİYORUM



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gaziantep'te helikopter kazası sonucu 2 pilotun şehit olması üzerine şu mesajı paylaştı:

"Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gerçekleşen, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 2 kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; ailelerine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.

Yaralı polisimizin en kısa zamanda şifa bulmasını temenni ediyorum.

Aziz milletimizin başı sağ olsun."



Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gerçekleşen, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 2 kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; ailelerine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.



Yaralı polisimizin en kısa zamanda şifa bulmasını... — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) February 3, 2024

BAKAN KACIR: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep'te helikopter kazası sonucu 2 pilotun şehit olması üzerine paylaştığı taziye mesajında şunları vurguladı:



"Gaziantep'e gitmek üzere Hatay'dan havalanan polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı polisimize acil şifalar diliyorum.

Milletimizin başı sağ olsun."



Gaziantep'e gitmek üzere Hatay'dan havalanan polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı polisimize acil şifalar diliyorum.



Milletimizin başı sağolsun. https://t.co/GmbQTnqjeR — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 3, 2024

İBB BAŞKAN ADAYI KURUM'DAN TAZİYE MESAJI



Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziantep'te Emniyete ait helikopterin düşmesi uğraması sonucu 2 pilotumuzun şehit olduğu kazaya yönelik şu mesajı paylaştı:

"Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen 2 kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, yaralanan teknisyenimize acil şifalar diliyorum.

Milletimizin başı sağ olsun."

