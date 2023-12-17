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Gaziantep'te Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ne giren ve televizyon çalan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ne kapı ve camları kırarak girdikten sonra televizyon, çay ve şeker ile bazı evrakları çalan şüpheli şahıs yakalandı. Çalınan televizyon dernek başkanına teslim edilirken yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

IHA17 Aralık 2023 Pazar 08:55 - Güncelleme:
Gaziantep'te Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ne giren ve televizyon çalan şüpheli yakalandı
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Olay, Şahinbey ilçesi Ulucanlar Mahallesi'nde yer alan Gaziantep Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'nde meydana geldi. İddiaya göre, önceki gece geç saatlerde duvardan atlayan şüpheli şahıs, kapı ve camları kırarak dernek binasına girdi. Şahıs, girdiği dernek binasında televizyon, çay ve şeker ile bazı evrakları çaldı. Olaya tepki gösteren dernek başkanı gazi Hasan Basri Yılmaz, yaşanan hırsızlık olayının vicdanlarını yaraladığını ve olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların yakalanmasını istedi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI, ÇALDIĞI TELEVİZYON DERNEK BAŞKANINA TESLİM EDİLDİ

Olayın ardından çalışma yapan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüphelinin çaldığı televizyon ise Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Hasan Basri Yılmaz'a teslim edildi.

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