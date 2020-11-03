Gaziantep'te traktör devrildi: 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti

IHA 03 Kasım 2020 Salı 14:42 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 14:42

Edinilen bilgiye göre kaza, Oğuzeli ilçesi Gündoğan Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Kullandığı traktörün hakimiyetini kaybeden Faruk Alav, traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Faruk Alav’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Faruk Alav’ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gaziantep Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan genç çiftçinin cansız bedeni toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.