Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turan Emeksiz ve Sakarya mahallelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, iki gram metamfetamin, 86 gram esrar, bir ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin lira ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla M,Y, K.Y, H.Ç, A.Y, S,Ş İ.H.Ç, M.P. ve B.B.İ, gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i cumhuriyet savcılığındaki işleminin ardından serbest bırakıldı. Tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan K.Y, A.Y. ve S.Ş. ise cezaevine gönderildi.