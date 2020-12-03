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Gaziantep'te zehir tacirlerine operasyon: 29 gözaltı

Polis ekipleri, Gaziantep'teki uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 29 şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

AA03 Aralık 2020 Perşembe 09:33 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 09:33
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 29 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 89 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız 10 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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