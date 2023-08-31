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Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 2 ölü 10 yaralı

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

IHA31 Ağustos 2023 Perşembe 11:53 - Güncelleme:
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 2 ölü 10 yaralı
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Kaza, gece saat 02.15 sıralarında Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Nizip ilçesi çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Birecik istikametine seyir halinde olan sürücüsü tespit edilemeyen 35 APV 109 plakalı otomobil ve Halil Akaslan idaresindeki 34 DGU 203 plakalı otomobil ile Seydan Geniş kontrolündeki 59 ADU 160 plakalı kamyonet çarpıştı. Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin değerlendirmesi sonucu feci kazada Ali Muhammed'in (29) olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Feci kaza sonucu Ömer E., Emrah G., Abdullah Eymen G., Musa G., Hasibe G., Muhammed Yusuf G., Mansur G., Ümran G., Halil A., Cansu A. ve Meryem A. isimli şahıslar ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ömer E. (35) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Feci kazada hayatını kaybeden Ali Muhammed ile Ömer Erol'un cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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