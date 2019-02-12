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Gaziantep'teki hasar gören binalar yıkıldı

Gaziantep'te doğal gaz kaçağı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle ağır hasar gören iki bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

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Gaziantep'te doğal gaz kaçağı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle ağır hasar gören iki bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Merkez Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi 76006 Sokak'ta doğal gaz kaçağı sonucu meydana gelen patlamada ağır hasar gören 3 katlı apartman ile bitişiğindeki 2 katlı binanın, yetkililerce yapılan inceleme sonucu yıkılmasına karar verildi.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı sokaktaki evler boşaltılarak, elektrik, su ve doğal gaz kesildi.

Belediye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu iş makineleriyle iki binayı da yıktı.

Merkez Şahinbey ilçesinde rögar ile bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 5 kişi yaralanmıştı. Patlamalar sırasında bazı ev ve iş yerlerinin camları kırılmış, bir apartmanın ilk 2 katı ile yanındaki binada ağır hasar oluşmuştu.

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